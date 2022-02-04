У Полтавській області двоє підлітків викрали позашляховик, припаркований поблизу багатоповерхівки. Хлопчикам лише 12 і 13 років.

Інцидент стався 3 лютого у Кременчуці. До школяра в гості навідався його товариш, і вже за деякий час гість викрав ключі від автомобіля Volkswagen Touareg його матері.

Коли звечоріло, хлопці непомітно для жінки вийшли на вулицю і проникли в салон її авто. Незрозуміло, хто з підлітків перебував за кермом, однак Volkswagen матері вони покинули в одному із гаражних кооперативів мікрорайону Молодіжний.

Про зникнення свого автомобіля жінка дізналася наступного ранку, коли збиралася на роботу. Вона зателефонувала на лінію 102, і вже за годину правоохоронці знайшли позашляховик.

Захотіли покататися замість уроків: у Кременчуці підлітки викрали у жінки позашляховик / 2 фотографии

Відповідальність школярів

Під час першочергових слідчих дій слідчі встановили, що до “викрадення” авто причетні син постраждалої та його товариш.

Хлопці зізналися у скоєному та пояснили, що зробили це з цікавості, не плануючи реального викрадення.

Провадження відкрито за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Оскільки підлітки ще не досягли віку, з якого наступає кримінальна відповідальність, суд може застосувати щодо них заходи виховного характеру: