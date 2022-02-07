7 февраля работники Государственного бюро расследований проводят обыски в Криворожском горсовете и его исполнительном комитете.

Основанием для проведения следственных действий стала служебная халатность должностных лиц, обусловившая почти 700 млн грн бюджетных потерь.

Так, следователи ГБР установили, что Криворожский городской совет по состоянию на 1 апреля 2021 года заключил с одним из предприятий 82 договора аренды земельных участков.

– Из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей должностные лица горсовета в интересах бизнеса существенно занизили стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 млн грн, – объясняют в ГБР.

Сейчас следователи изымают эти договоры и другую сопроводительную документацию.

Производство пока расследуют по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Почти 700 млн грн потерь: ГБР проводит обыски в горсовете Кривого Рога / 2 фотографии

Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что 1 февраля Государственное бюро расследований проводило обыски у бывших руководителей НАК Нафтогаз Украины, в офисе Укртрансгаза и у руководителей частных предприятий.

Следственные действия связаны с расследованием уголовного производства по факту незаконного отчуждения природного газа на 2,2 млрд грн в 2020 году.