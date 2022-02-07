7 лютого працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки в Криворізькій міськраді та її виконавчому комітеті.

Підставою для проведення слідчих дій стала службова недбалість посадовців, що зумовила майже 700 млн грн бюджетних втрат.

Так, слідчі ДБР встановили, що Криворізька міська рада станом на 1 квітня 2021 року уклала з одним із підприємств 82 договори оренди земельних ділянок.

– Через неналежне виконання своїх обов’язків посадовці міськради в інтересах бізнесу суттєво занизили вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 млн грн, – пояснюють у ДБР.

Наразі слідчі вилучають ці договори та іншу супровідну документацію.

Провадження поки розслідують за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Майже 700 млн грн втрат: ДБР проводить обшуки в міськраді Кривого Рогу / 2 фотографии

Санкція статті передбачає до п’яти років тюрми.

Нагадаємо, що 1 лютого Державне бюро розслідувань проводило обшуки в колишніх керівників НАК Нафтогаз України, в офісі Укртрансгазу та в керівників приватних підприємств.

Слідчі дії пов’язані з розслідуванням кримінального провадження за фактом незаконного відчуження природного газу на 2,2 млрд грн у 2020 році.