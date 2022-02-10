В крови нашли наркотики: в Запорожье 29-летний водитель ИЖ сбил двух школьниц

В Запорожье 29-летний водитель ИЖ2717-90 на пешеходном переходе сбил двух несовершеннолетних девочек. С тяжелыми травмами их госпитализировали.
Инцидент произошел вечером 9 февраля на участке проезжей дороги острова Хортица.
Установлено, что школьницы переходили дорогу на нерегулируемом, но обозначенном разметкой и дорожными знаками переходе.
В это время по обе стороны двигались автомобили ИЖ2717-90 и ВАЗ 2101, за рулем которого находился 41-летний мужчина.
Подростки начали переходить дорогу от остановки общественного транспорта Цимеж: водитель ВАЗа успел затормозить, а вот водитель ИЖ2717-90 совершил наезд на детей.
Что говорят в полиции
Уголовное производство открыто по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
Сразу после ДТП двух девочек 2006 года рождения с тяжелыми политравмами госпитализировали в больницу.
29-летний водитель ИЖ2717-90 был передан медикам: признаков опьянения они не обнаружили, однако установили факт употребления марихуаны.
Сейчас с мужчиной общаются правоохранители, в ближайшее время ему сообщат о подозрении.