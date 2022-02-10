В Запорожье 29-летний водитель ИЖ2717-90 на пешеходном переходе сбил двух несовершеннолетних девочек. С тяжелыми травмами их госпитализировали.

Инцидент произошел вечером 9 февраля на участке проезжей дороги острова Хортица.

Установлено, что школьницы переходили дорогу на нерегулируемом, но обозначенном разметкой и дорожными знаками переходе.

В крови нашли наркотики: в Запорожье 29-летний водитель ИЖ сбил двух школьниц / 3 фотографии

В это время по обе стороны двигались автомобили ИЖ2717-90 и ВАЗ 2101, за рулем которого находился 41-летний мужчина.

Подростки начали переходить дорогу от остановки общественного транспорта Цимеж: водитель ВАЗа успел затормозить, а вот водитель ИЖ2717-90 совершил наезд на детей.

Что говорят в полиции

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Сразу после ДТП двух девочек 2006 года рождения с тяжелыми политравмами госпитализировали в больницу.

29-летний водитель ИЖ2717-90 был передан медикам: признаков опьянения они не обнаружили, однако установили факт употребления марихуаны.

Сейчас с мужчиной общаются правоохранители, в ближайшее время ему сообщат о подозрении.