У Запоріжжі 29-річний водій ИЖ2717-90 на пішохідному переході збив двох неповнолітніх дівчаток. З тяжкими травмами їх госпіталізували.

Інцидент стався ввечері 9 лютого на дільниці проїзної дороги острова Хортиця.

Встановлено, що школярки переходили дорогу на нерегульованому, проте позначеному розміткою та дорожніми знаками переході.

У крові знайшли наркотики: у Запоріжжі 29-річний водій ИЖ збив двох школярок / 3 фотографии

У цей час з обох боків рухалися автомобілі ИЖ2717-90 та ВАЗ 2101, за кермом якого перебував 41-річний чоловік.

Підлітки почали переходити дорогу від зупинки громадського транспорту Цимеж: водій ВАЗу встиг загальмувати, а от водій ИЖ2717-90 скоїв наїзд на дітей.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Відразу після ДТП двох дівчаток 2006 року народження із тяжкими політравмами госпіталізували до лікарні.

29-річного водія ИЖ2717-90 передали медикам: ознак сп’яніння вони не виявили, проте встановили факт вживання марихуани.

Зараз із чоловіком спілкуються правоохоронці, найближчим часом йому повідомлять про підозру.