Душил и хотел изнасиловать: несовершеннолетнего осудили за убийство 14-летней девочки

В Одессе несовершеннолетний получил 15 лет тюрьмы за жестокое убийство 14-летней школьницы Дарьи Дробат. Следствие по делу длилось более двух лет.

Ужасный инцидент произошел в Лиманском районе еще в ноябре 2019 года. Девочка вместе с компанией друзей и знакомых отдыхала в пригороде.

– Во время вечеринки девочка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их компании. Не дождавшись их возвращения, остальные приятели разъехались по домам, — сообщали тогда полицейские.

Поиски пропавшей школьницы продолжались всю ночь. Утром следующего дня ее изуродованное тело без признаков жизни нашли в лесополосе.

Выяснилось, что в тот вечер парень остался один на один со знакомой и сразу начал склонять ее к половому акту, однако получил отказ.

– Уже после этого он озверел, начал наносить большое количество ударов по лицу. Когда девушка упала, он продолжил добивать ее ногами, после чего попытался изнасиловать, но снова не смог, — сообщал начальник полиции области Олег Бех.

Впоследствии судмедэксперт установил причину смерти 14-летней девочки: она умерла в результате удушения.

Что известно об осужденном

Следователи установили, что подозреваемый учился со своей жертвой в одной школе.

В свои 15 лет, как рассказывали журналистам общие знакомые, он уже злоупотреблял наркотиками, под действием которых он находился и в момент ареста.

Более того, раньше парень дважды задерживался за грабеж, в момент совершения преступления отбывал наказание условно.

Как сообщали местные СМИ, после жестокого убийства он забрал у школьницы телефон и до задержания полицией даже успел его продать.

После двух лет рассмотрения дела суд признал парня (на этот момент уже 17-летнего – Ред.) виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (Разбойное нападение) УК Украины. Он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Источники: Одесская областная прокуратура, Нацполиция

Фото: Нацполиция, Думская