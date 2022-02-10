Душив і хотів зґвалтувати: в Одесі неповнолітнього засудили за вбивство 14-річної дівчинки

В Одесі неповнолітній отримав 15 років в’язниці за жорстоке вбивство 14-річної школярки Дар’ї Дробат. Слідство у справі тривало понад два роки.

Жахливий інцидент стався в Лиманському районі ще у листопаді 2019 року. Дівчинка разом із компанією друзів та знайомих відпочивала у передмісті.

– Під час вечірки дівчинка кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись їхнього повернення, решта приятелів роз’їхалася по домівках, – повідомляли тоді поліцейські.

Пошуки зниклої школярки тривали усю ніч. Вранці наступного дня її понівечене тіло без ознак життя знайшли у лісосмузі.

З’ясувалося, що того вечора хлопець залишився наодинці зі знайомою і відразу почав схиляти її до статевого акту, однак отримав відмову.

– Вже після цього він озвірів, почав наносити велику кількість ударів по обличчю. Коли дівчина впала, він продовжив добивати її ногами, після чого спробував зґвалтувати, однак знову не зміг, – повідомляв начальник поліції області Олег Бех.

Згодом судмедексперт встановив причину смерті 14-річної дівчинки: вона померла внаслідок удушення.

Що відомо про засудженого

Слідчими було встановлено, що підозрюваний навчався зі своєю жертвою в одній школі.

У свої 15 років, як розповідали журналістам спільні знайомі, він вже зловживав наркотиками, під дією яких він перебував і на момент арешту.

Більше того, раніше хлопець двічі затримувався за грабіж, в момент скоєння злочину відбував покарання умовно.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, після жорстокого вбивства він забрав у школярки телефон, і до затримання поліцією навіть встиг його продати.

Після двох років розгляду справи суд визнав хлопця (на цю мить уже 17-річного – Ред.) винним у скоєнні злочинів, передбачених п.6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбійний напад) КК України. Він засуджений до 15 років позбавлення волі.

Джерела: Одеська обласна прокуратура, Нацполіція

Фото: Нацполіція, Думська