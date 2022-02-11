Залили красной краской: в Харькове вандалы повредили памятник УПА

В Харькове разыскивают вандалов, обливших красной краской памятный знак воинам УПА в Молодежном парке.

Инцидент произошел утром 11 января. В полицию обратился 45-летний харьковчанин, первым увидевший, что произошло с недавно восстановленным памятником.

— Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Проверка продолжается, говорится в сообщении.

Фото поврежденного памятного знака воинам УПА появились в соцсетях. В тот же день неравнодушные харьковчане самостоятельно отмыли краску от памятника.

Также в соцсетях отмечают, что территория парка круглосуточно находится под наблюдением отдела охраны Харьковзеленстроя, а сам Молодежный парк расположен в полутора сотнях метров от полицейского участка.

— Памятник УПА находится на контроле у ​​харьковской общественности, соответствующее заявление в правоохранительные органы подано, преступников разыскивают, — отметили в одном из местных Facebook-сообществ.

Памятный знак воинам УПА в Харькове открыт на втором месяце украинской независимости — в октябре 1991 года.

На протяжении более 30 лет памятник неоднократно страдал в результате действий вандалов: его разбивали молотами, обстреливали из пистолетов, пытались уничтожить с помощью взрывчатки и разворовывали композиционные элементы.

Восстановление памятного знака велось во второй половине прошлого года. Официальное открытие восстановленного памятника воинам УПА состоялось 25 декабря 2021 года.

Фото: Украинский Харьков