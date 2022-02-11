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Залили червоною фарбою: у Харкові вандали пошкодили пам’ятник УПА

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Залили червоною фарбою: у Харкові вандали пошкодили пам’ятник УПА

У Харкові розшукують вандалів, які облили червоною фарбою пам’ятний знак воїнам УПА в Молодіжному парку.

Інцидент стався вранці 11 січня. До поліції звернувся 45-річний харків’янин, який першим побачив, що сталося з нещодавно відновленим пам’ятником.

– Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень. Перевірка триває, – йдеться у повідомленні.

Світлини пошкодженого пам’ятного знаку воїнам УПА з’явилися у соцмережах. Того ж дня небайдужі харків’яни самостійно відмили фарбу від пам’ятника.

Також у соцмережах зазначають, що територія парку цілодобово перебуває під наглядом відділу охорони Харківзеленбуду, а сам Молодіжний парк розташований за півтори сотні метрів від поліцейської дільниці.

– Пам’ятник УПА знаходиться на контролі у харківської громадськості, відповідні заяви до правоохоронних органів подані, злочинців розшукують, – зазначили в одній із місцевих Facebook-спільнот.

Пам’ятний знак воїнам УПА у Харкові було відкрито на другому місяці української незалежності – у жовтні 1991 року.

Протягом понад 30-ти років пам’ятник неодноразово страждав внаслідок дій вандалів: його розбивали молотами, обстрілювали з пістолетів, намагалися знищити за допомогою вибухівки і розкрадали композиційні елементи.

Відновлення пам’ятного знаку відбувалося у другій половині минулого року. Офіційне відкриття відновленого пам’ятника воїнам УПА відбулося 25 грудня 2021 року.

Фото: Український Харків

Джерело: Нацполіція

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