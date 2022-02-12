В Киеве в Святошинском районе произошел взрыв в частном доме на улице Юрия Клена. В результате взрыва погиб 59-летний владелец помещения.

По данным Национальной полиции, предварительная причина – подрыв боеприпаса, похожего на гранату РГД-5. Во время осмотра дома и окружающей территории обнаружили оружие и боеприпасы.

Происхождение и вид вооружения вскоре узнают после экспертного исследования. На балконе второго этажа нашли мертвым 59-летнего мужчину.

На теле собственника жилья судебно-медицинский эксперт обнаружил ранения, похожие на осколочные. Труп направили на проведение соответствующих экспертиз.

На месте происшествия работали полицейские, криминалистическая лаборатория, судебно-медицинский эксперт, врачи и взрывотехники. Профильные службы и правоохранители сейчас проводят проверку.

Сведения о взрыве зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. После проведения проверки происшествия правоохранители предоставят правовую квалификацию.