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Вибух у Києві: поліцейські знайшли залишки боєприпасів у будинку

Юля Захарченко редакторка стрічки
Вибух у Києві: поліцейські знайшли залишки боєприпасів у будинку

У Києві у Святошинському районі стався вибух у приватному будинку на вулиці Юрія Клена. Внаслідок вибуху загинув 59-річний власник помешкання.

За даними Національної поліції, попередня причина – підрив боєприпасу, схожого на гранату РГД-5. Під час огляду будинку та навколишньої території знайшли зброю та боєприпаси.

Походження та вид озброєння згодом з’ясують після експертного дослідження. На балконі другого поверху знайшли мертвим 59-річного чоловіка.

На тілі власника житла судово-медичний експерт виявив поранення, схожі на осколкові. Труп направили на проведення відповідних експертиз.

На місці події працювали поліцейські, криміналістична лабораторія, судово-медичний експерт, лікарі та вибухотехніки. Профільні служби та правоохоронці наразі проводять перевірку.

Відомості про вибух зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Після проведення перевірки події правоохоронці нададуть правову кваліфікацію.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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