Пока жители Заводского мирно спали, в одном из домов всю ночь суетились следователи, оперативники и криминалисты. Их вызвал 45-летний владелец. Олег без всяких прелюдий выпалил, что убил жену.

– Погибла женщина 1992 года. Причиной смерти является огнестрельное ранение, – сообщил руководитель отделения Миргородского райуправления полиции Геннадий Вьюн.

29-летней Евгении прострелили голову из охотничьего ружья. У нее не было никаких шансов выжить. Изуродованное тело лежало в коридоре. Но как это произошло? Откуда взялось оружие в доме фермера?

– Все время в поле. Все время видел его, сел в трактор и уехал. Все время приехал-уехал, приехал-уехал. Много, много он работал, – рассказал Виктор, наблюдавший за работой фермера.

Неприметный дом вместе с соседним двором мужчина купил недавно. Привести его в порядок у Олега не было времени из-за работы, говорят соседи.

У мужчины любимая была гораздо его младше. Пара хотя и не была официально в браке, но вместе воспитывали маленького сына. Убийство Евгении для знакомых семьи стало страшным шоком.

– С отрицательной стороны я не могу ничего сказать. Не было никаких скандалов. Жили они нормально, мирно. Как обычные люди, как обычная семья, – рассказал сосед Сергей.

Но в тот поздний вечер в семье разгорелась ссора, край которой положил выстрел. Мужчина нажал на крючок, не давая шансов жене на спасение. Хотя Олег до этого никогда не имел дел с оружием. Ружье принадлежало его отцу, бывшему егерю.

— Сейчас рассматривается версия, что убийство совершили из ружья, ранее принадлежавшего умершему отцу. Фигурант вовремя его не перерегистрировал и не сдал в органы полиции, — отметил руководитель отделения Миргородского райуправления полиции Геннадий Вьюн.

Фермер не сделал этого, потому что не успел. Именно в этот страшный день Олег похоронил отца. Теперь же из-за него на тот свет отправилась и жена. Однако на ее похороны мужчина уже не пришел.

В одно мгновение дом опустел. Евгению похоронили, а Олег сможет сюда вернуться через семь лет. Об их общем сыне теперь позаботятся родственники.

Сейчас заботу о маленьком мальчике и взрослом сыне от первого брака Олега взяла на себя его сестра. Самого же фермера отправили в следственный изолятор.

Мужчина хладнокровно схватился за оружие или погорячился – это уже будут выяснять в суде. Ответ может повлиять на приговор, но никак не исправит содеянное.