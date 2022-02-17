В Харькове из семьи изъяли двух маленьких мальчиков, которых нашли в заброшенном доме. На их мать был составлен админпротокол.

Инцидент произошел 16 февраля в Основянском районе города. Когда в дом зашли правоохранители, они обнаружили антисанитарные условия.

Сломанные игрушки и горы окурков на кухне: в Харькове у матери отобрали двух сыновей / 4 фотографии

На полу в детской комнате лежали сломанные игрушки, а деревянная кроватка была застелена грязным одеялом. На кухне в кастрюлях и тарелках была испорченная еда, а у плиты стояли пустые бутылки из-под алкоголя и горы окурков.

— Детей изъяли из семьи и доставили в детскую больницу для медицинского обследования и предоставления, в случае необходимости, медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Известно, что старшему мальчику всего четыре года, а младшему – два. Когда братьев забирали от матери, они были грязными и голодными. Есть ли у них родной отец и какое участие принимает в воспитании сыновей, неизвестно.

На мать, которая находилась в доме на момент приезда полицейских, был составлен админпротокол по ст.184 (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.