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Зламані іграшки та гори недопалків на кухні: у Харкові в матері відібрали двох синів

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Зламані іграшки та гори недопалків на кухні: у Харкові в матері відібрали двох синів

У Харкові з родини вилучили двох маленьких хлопчиків, яких знайшли у занедбаному будинку. На їхню матір було складено адмінпротокол.

Інцидент стався 16 лютого в Основ’янському районі міста. Коли до помешкання зайшли правоохоронці, вони виявили антисанітарні умови.

Зламані іграшки та гори недопалків на кухні: у Харкові в матері відібрали двох синів / 4 фотографии

На підлозі у дитячій кімнаті лежали зламані іграшки, а дерев’яна колиска була застелена брудною ковдрою. На кухні у кастрюлях і тарілках була зіпсована їжа, а біля плити стояли пусті пляшки з-під алкоголю та гори недопалків.

– Дітей вилучили з родини та доставили до дитячої лікарні для медичного обстеження та надання, у разі необхідності, медичної допомоги, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що старшому хлопчику лише чотири роки, а молодшому – два. Коли братиків забирали від матері, вони обоє були брудні та голодні. Чи є у них рідний батько та яку участь бере у вихованні синів, наразі невідомо.

На матір, яка перебувала у будинку на момент приїзду поліцейських, було складено адмінпротокол за ст.184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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