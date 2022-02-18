В Виннице пассажирский поезд насмерть сбил 13-летнего школьника. В компании трех друзей он гулял вдоль железнодорожных путей: мальчик не услышал предупредительного сигнала из-за громкой музыки из портативной колонки.

Инцидент произошел вечером 17 февраля на железнодорожной гонке Тюшки-Винница. Кроме 13-летнего мальчика, в результате наезда поезда травмировался его 14-летний товарищ.

Слушали музыку на путях: в Виннице подросток умер под колесами поезда, его друзья убежали / 2 фотографии

Выяснилось, что сразу после аварии старшего мальчика знакомые увели домой: сейчас он находится в больнице. А вот родителям о погибшем товарище никто из подростков не сообщил.

— Информация на линию 102 поступила от машиниста поезда. Обстоятельства трагедии устанавливаются, – рассказали в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) УК Украины.

В ближайшее время будет решаться вопрос о вручении подозрения машинисту поезда. Досудебное расследование продолжается.