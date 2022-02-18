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Слухали музику на коліях: у Вінниці підліток помер під колесами потяга, його друзі втекли

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Слухали музику на коліях: у Вінниці підліток помер під колесами потяга, його друзі втекли

У Вінниці пасажирський потяг на смерть збив 13-річного школяра. У компанії трьох друзів він гуляв вздовж залізничних колій: хлопчик не почув попереджувальний сигнал через гучну музику з портативної колонки.

Інцидент стався ввечері 17 лютого на залізничному перегоні Тюшки-Вінниця. Окрім 13-річного хлопчика, внаслідок наїзду потягу травмувався його 14-річний товариш.

Слухали музику на коліях: у Вінниці підліток помер під колесами потяга, його друзі втекли / 2 фотографии

З’ясувалося, що відразу після аварії старшого хлопчика знайомі відвели додому: зараз він перебуває у лікарні. А от батькам про загиблого товариша ніхто з підлітків не повідомив.

– Інформація на лінію 102 надійшла від машиніста потягу. Обставини трагедії встановлюються, – розповіли у поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) КК України.

Найближчим часом буде вирішуватися питання про вручення підозри машиністу потяга. Досудове розслідування триває.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, Depositphotos

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