В Турции 50-м км трассы Конья-Аксарай разбился туристический автобус, в котором находились 47 человек, среди них есть два водителя.

По данным иностранных СМИ, транспортное средство вылетело из проезжей части и перевернулось. В результате автокатастрофы шесть человек погибли, еще более 40 человек травмировались.

Автобус следовал из Измира в Каппадокию, когда произошла трагическая авария. На место ДТП, где обнаружили погибших и раненых, направили спасателей, медиков и полицейских.

Спикер Министерства иностранных дел Украины сообщил, что наших граждан нет среди пострадавших в результате ДТП в Турции.

— По информации турецких правоохранителей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате аварии туристического автобуса на автомагистрали Конья-Аксарай в Турции, — отметил Николенко в Twitter.

Утром 19 февраля произошла автокатастрофа в Турции с участием туристического автобуса, где погибли шесть человек и более 40 граждан получили травмы.

Источник: Hurriyet