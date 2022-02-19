В Турции 50-м км трассы Конья-Аксарай разбился туристический автобус, в котором находились 47 человек, среди них есть два водителя.
По данным иностранных СМИ, транспортное средство вылетело из проезжей части и перевернулось. В результате автокатастрофы шесть человек погибли, еще более 40 человек травмировались.
Автобус следовал из Измира в Каппадокию, когда произошла трагическая авария. На место ДТП, где обнаружили погибших и раненых, направили спасателей, медиков и полицейских.
Спикер Министерства иностранных дел Украины сообщил, что наших граждан нет среди пострадавших в результате ДТП в Турции.
— По информации турецких правоохранителей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате аварии туристического автобуса на автомагистрали Конья-Аксарай в Турции, — отметил Николенко в Twitter.
Утром 19 февраля произошла автокатастрофа в Турции с участием туристического автобуса, где погибли шесть человек и более 40 граждан получили травмы.
Источник: Hurriyet