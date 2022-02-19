У Туреччині на 50-му км траси Конья-Аксарай розбився туристичний автобус, в якому перебувало 47 людей, серед них є два водії.

За даними іноземних ЗМІ, транспортний засіб вилетів з проїжджої частини та перекинувся. Внаслідок автокатастрофи шестеро людей загинули та ще понад 40 осіб травмувалися.

Автобус прямував з Ізміру до Каппадокії, коли сталася трагічна аварія. На місце дорожньо-транспортної пригоди, де виявили загиблих та поранених, направили рятувальників, медиків та поліцейських.

Речник Міністерства закордонних справ України повідомив, що наших громадян немає серед постраждалих внаслідок ДТП у Туреччині.

– За інформацією турецьких правоохоронців, громадян України немає серед постраждалих внаслідок аварії туристичного автобуса на автомагістралі Конья-Аксарай у Туреччині, – зазначив Ніколенко у Twitter.

Вранці 19 лютого сталася автокатастрофа у Туреччині за участі туристичного автобуса, де загинули шестеро людей та ще понад 40 громадян дістали травми.

Джерело: Hurriyet