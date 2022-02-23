22 февраля в зоне проведения боевых действий на Донбассе в результате минометного обстрела погиб военнослужащий из Винницкой области Игорь Сливка. У него осталась дочь.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Трагедия произошла в 18.23 в районе поселка Новотроицкое Донецкой области. Боевой медик, сержант Игорь Сливка во время минометного обстрела получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчине был 51 год.

По словам главы ОГА, Игорь Сливка в 2014 году пошел добровольцем на войну и уже пятый год воевал по контракту.

– Не дождалась сына мама. Осталась без отца дочь, – написал Сергей Борзов.

Похоронят Игоря Сливку в Могилев-Подольском в пятницу.

Напомним, что 22 февраля, по данным штаба ООС, со стороны оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 72 нарушения режима тишины, из которых 53 – из тяжелого вооружения.

19 февраля в результате минометных обстрелов в зоне проведения ООС погиб военный из Винницкой области Денис Кононенко.

В течение 21 февраля российско-оккупационные войска 84 раза обстреляли украинские позиции. Двое украинских воинов получили ранения, несовместимые с жизнью.

Фото: ВСУ