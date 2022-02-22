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Факты / Украина

В день признания Россией “ЛДНР” погибли двое украинских военных, еще 18 пострадали

Татьяна Забожко редактор ленты
Військовий

21 февраля российско-оккупационные войска 84 раза обстреляли украинские позиции.

64 из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

12 – ранения различной степени тяжести, а шестеро – боевые травмы.

Сейчас все раненые находятся в лечебных учреждениях.

По состоянию на 22 февраля уже зафиксировано три обстрела (два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения).

Так, российско-оккупационные войска обстреляли Счастье (из станковых автоматических гранатометов) и дважды Мариуполь (из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм).

Новых потерь среди военнослужащих Объединенных сил 22 февраля нет.

21 февраля Россия признала “ДНР” и “ЛНР”. После этого президент РФ Владимир Путин приказал Минобороны России обеспечить Вооруженными силами РФ “функции поддержания мира” на этих территориях.

Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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