21 февраля российско-оккупационные войска 84 раза обстреляли украинские позиции.
64 из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
12 – ранения различной степени тяжести, а шестеро – боевые травмы.
Сейчас все раненые находятся в лечебных учреждениях.
По состоянию на 22 февраля уже зафиксировано три обстрела (два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения).
Так, российско-оккупационные войска обстреляли Счастье (из станковых автоматических гранатометов) и дважды Мариуполь (из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм).
Новых потерь среди военнослужащих Объединенных сил 22 февраля нет.
21 февраля Россия признала “ДНР” и “ЛНР”. После этого президент РФ Владимир Путин приказал Минобороны России обеспечить Вооруженными силами РФ “функции поддержания мира” на этих территориях.
Источник: Штаб ООС