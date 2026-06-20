Сегодня, 20 июня, в мире отмечают сразу несколько важных и необычных дат. Среди них – Всемирный день беженцев, Всемирный день Wi-Fi, Международный день серфинга, Всемирный день эффективности и Международный день осведомленности о нистагме – заболевании глаз.

Православная церковь в этот день чтит память священномученика Мефодия, епископа Патарского.

Факты ICTV узнавали больше об истории праздников 20 июня, кто празднует именины, какие существуют народные приметы и что можно и нельзя делать в этот день.

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Какой сегодня церковный праздник – 20 июня 2026 года

В этот день православные верующие чтят память священномученика Мефодия, епископа Патарского. Он жил на рубеже III–IV веков, отличался глубокой образованностью и мужеством в исповедании веры.

Церковь вспоминает его как великого богослова, оставившего после себя ряд произведений, в частности толкования Священного Писания. Мефодий выступал против ересей, за что подвергся гонениям. Епископа обезглавили за отказ отречься от Христа.

Кто празднует день ангела 20 июня 2026 года

Сегодня с именинами поздравляют Иванов, Иннокентьев, Теодоров, Федоров и Янов. Эти имена имеют древнее происхождение и несут в себе глубокий смысл. Поэтому не забудьте поздравить всех знакомых, кого зовут именно так, с днем небесного покровителя, пожелав духовной поддержки, мудрости и мира в сердце.

Что нельзя делать 20 июня 2026 года

Поддаваться гневу, зависти, агрессии и другим разрушительным эмоциям.

Начинать важные дела, подписывать договоры или делать крупные финансовые вложения.

Находиться в больших скоплениях людей – возрастает риск конфликтов и опасностей.

Переедать, употреблять алкоголь или кофе – это может спровоцировать чрезмерную возбудимость.

Интимные отношения в этот день нежелательны, так как могут истощить и физически, и эмоционально.

Что можно делать сегодня

20 июня – удачный день для завершения начатых дел, особенно тех, которые давно тянулись. Это время решений и освобождения от всего лишнего.

Хорошо провести генеральную уборку дома, очистить пространство святой водой или дымом можжевельника, внести в дом вещи со святым содержанием.

Если у вас есть старые проблемы, настал момент, когда их можно раз и навсегда решить, разрубив, как Гордиев узел.

Народные приметы на 20 июня 2026 года

Если ночь после солнцестояния теплая, зима будет мягкой.

Много росы утром – к хорошему урожаю.

Пчелы активно летают – ждите ясной погоды.

Солнце заходит в облака – на дождь на следующий день.

Если на дубе появилось много желудей, зима будет суровая.

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