Какой праздник 20 июня 2026 года и почему следует избегать толпы
Сегодня, 20 июня, в мире отмечают сразу несколько важных и необычных дат. Среди них – Всемирный день беженцев, Всемирный день Wi-Fi, Международный день серфинга, Всемирный день эффективности и Международный день осведомленности о нистагме – заболевании глаз.
Православная церковь в этот день чтит память священномученика Мефодия, епископа Патарского.
Факты ICTV узнавали больше об истории праздников 20 июня, кто празднует именины, какие существуют народные приметы и что можно и нельзя делать в этот день.
- Какой сегодня церковный праздник – 20 июня 2026 года
- Кто празднует день ангела 20 июня 2026 года
- Что нельзя делать 20 июня 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 20 июня 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 20 июня 2026 года
В этот день православные верующие чтят память священномученика Мефодия, епископа Патарского. Он жил на рубеже III–IV веков, отличался глубокой образованностью и мужеством в исповедании веры.
Церковь вспоминает его как великого богослова, оставившего после себя ряд произведений, в частности толкования Священного Писания. Мефодий выступал против ересей, за что подвергся гонениям. Епископа обезглавили за отказ отречься от Христа.
Кто празднует день ангела 20 июня 2026 года
Сегодня с именинами поздравляют Иванов, Иннокентьев, Теодоров, Федоров и Янов. Эти имена имеют древнее происхождение и несут в себе глубокий смысл. Поэтому не забудьте поздравить всех знакомых, кого зовут именно так, с днем небесного покровителя, пожелав духовной поддержки, мудрости и мира в сердце.
Что нельзя делать 20 июня 2026 года
- Поддаваться гневу, зависти, агрессии и другим разрушительным эмоциям.
- Начинать важные дела, подписывать договоры или делать крупные финансовые вложения.
- Находиться в больших скоплениях людей – возрастает риск конфликтов и опасностей.
- Переедать, употреблять алкоголь или кофе – это может спровоцировать чрезмерную возбудимость.
- Интимные отношения в этот день нежелательны, так как могут истощить и физически, и эмоционально.
Что можно делать сегодня
20 июня – удачный день для завершения начатых дел, особенно тех, которые давно тянулись. Это время решений и освобождения от всего лишнего.
Хорошо провести генеральную уборку дома, очистить пространство святой водой или дымом можжевельника, внести в дом вещи со святым содержанием.
Если у вас есть старые проблемы, настал момент, когда их можно раз и навсегда решить, разрубив, как Гордиев узел.
Народные приметы на 20 июня 2026 года
- Если ночь после солнцестояния теплая, зима будет мягкой.
- Много росы утром – к хорошему урожаю.
- Пчелы активно летают – ждите ясной погоды.
- Солнце заходит в облака – на дождь на следующий день.
- Если на дубе появилось много желудей, зима будет суровая.