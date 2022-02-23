22 лютого у зоні проведення бойових дій на Донбасі внаслідок мінометного обстрілу загинув військовослужбовець з Вінницької області Ігор Слівка. У нього залишилася донька.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Трагедія сталася о 18.23 в районі селища Новотроїцьке Донецької області. Бойовий медик, сержант Ігор Слівка під час мінометного обстрілу отримав травми, несумісні з життям. Чоловікові був 51 рік.

За словами голови ОДА, Ігор Слівка у 2014 році пішов добровольцем на війну і вже п’ятий рік воював за контрактом.

– Не дочекалась сина мама. Залишилась без батька донька, – написав Сергій Борзов.

Поховають Ігоря Слівку у Могилів-Подільському у п’ятницю.

Нагадаємо, що 22 лютого, за даними штабу ООС, з боку окупаційних військ на Донбасі зафіксовано 72 порушення режиму тиші, з яких 53 – з важкого озброєння.

19 лютого внаслідок мінометних обстрілів в зоні проведення ООС загинув солдат з Вінницької області Денис Кононенко.

Упродовж 21 лютого російсько-окупаційні війська 84 рази обстріляли українські позиції. Двоє українських воїнів дістали поранення, несумісні з життям.

Фото: ЗСУ