В Сумской области задержан 29-летний мужчина, который ворвался в реанимацию и избил врача. За совершенное ему грозит штраф или условный срок.

Инцидент произошел вечером 22 февраля в городской больнице Глухова. Свидетели рассказали, что пьяный 29-летний мужчина вместе с товарищем громко ругались и пытались пройти в отделение интенсивной терапии, куда запрещено заходить посетителям.

Выпил и пошел прощаться с бабушкой: в Глухове мужчина ворвался в реанимацию и избил врача / 3 фотографии

Успокоить буйных мужчин вышел один из врачей медицинского учреждения, однако его замечания еще больше разозлили нападавших. 29-летний мужчина повредил входную дверь в реанимацию и нанес врачу несколько ударов.

Медицинский персонал немедленно вызвал полицию, однако, когда правоохранители прибыли на место происшествия, злоумышленники уже находились в реанимации.

– После беседы с полицейскими они поняли, что натворили, и добровольно вышли из больницы, – говорится в сообщении.

Выяснилось, что такие хулиганские действия мужчины имели свое объяснение. Во время допроса он заявил, что в той реанимации умерла его двоюродная бабушка, и таким образом он хотел проститься с ней.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста до шести месяцев или до пяти лет ограничения свободы.