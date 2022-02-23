Випив і пішов прощатися з бабусею: у Глухові чоловік увірвався в реанімацію і побив лікаря

У Сумській області затримали п’яного 29-річного чоловіка, який увірвався у реанімацію і побив лікаря. За скоєне йому загрожує штраф або умовний термін.
Інцидент стався ввечері 22 лютого у міській лікарні Глухова. Свідки розповіли, що п’яний 29-річний молодик разом із товаришем голосно лаялися та намагалися пройти до відділення інтенсивної терапії, куди заборонено заходити відвідувачам.
Заспокоїти буйних чоловіків вийшов один із лікарів медичного закладу, однак його зауваження ще більше роздратували нападників. 29-річний чоловік пошкодив вхідні двері до реанімації і завдав лікарю декілька ударів.
Медичний персонал негайно викликав поліцію, однак коли правоохоронці прибули на місце події, зловмисники вже перебували в реанімації.
– Після бесіди з поліцейськими вони зрозуміли, що накоїли, і добровільно вийшли з лікарні, – йдеться у повідомленні.
З’ясувалося, що такі хуліганські дії чоловіка мали своє пояснення. Під час допиту він заявив, що у тій реанімації померла його двоюрідна бабуся, і в такий спосіб він хотів попрощатися з нею.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту до шести місяців або до п’яти років обмеження волі.