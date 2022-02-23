У Сумській області затримали п’яного 29-річного чоловіка, який увірвався у реанімацію і побив лікаря. За скоєне йому загрожує штраф або умовний термін.

Інцидент стався ввечері 22 лютого у міській лікарні Глухова. Свідки розповіли, що п’яний 29-річний молодик разом із товаришем голосно лаялися та намагалися пройти до відділення інтенсивної терапії, куди заборонено заходити відвідувачам.

Випив і пішов прощатися з бабусею: у Глухові чоловік увірвався в реанімацію і побив лікаря / 3 фотографии

Заспокоїти буйних чоловіків вийшов один із лікарів медичного закладу, однак його зауваження ще більше роздратували нападників. 29-річний чоловік пошкодив вхідні двері до реанімації і завдав лікарю декілька ударів.

Медичний персонал негайно викликав поліцію, однак коли правоохоронці прибули на місце події, зловмисники вже перебували в реанімації.

– Після бесіди з поліцейськими вони зрозуміли, що накоїли, і добровільно вийшли з лікарні, – йдеться у повідомленні.

З’ясувалося, що такі хуліганські дії чоловіка мали своє пояснення. Під час допиту він заявив, що у тій реанімації померла його двоюрідна бабуся, і в такий спосіб він хотів попрощатися з нею.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту до шести місяців або до п’яти років обмеження волі.