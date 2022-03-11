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Факты / Происшествия

Ракетные удары российских войск по Барышевке: какая сейчас ситуация под Киевом

Юля Захарченко редактор ленты
Ракетные удары российских войск по Барышевке: какая сейчас ситуация под Киевом

Ночью российско-оккупационные войска нанесли ракетные удары по поселку Барышевка в Киевской области. Жилые дома и другие здания получили значительные разрушения.

Глава Киевской ОГА (ОВА) Алексей Кулеба рассказал о ситуации сейчас в населенном пункте. Точное количество пострадавших сейчас уточняется.

В сети появились фотографии и видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть разрушенные здания и завалы после российских ракетных обстрелов.

На месте ударов работают спасательные и экстренные службы, разбирающие завалы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о шести травмированных людях.

В настоящий момент информация о возможных погибших и пострадавших мирных жителях дополнительно уточняется.

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Фото: ГСЧС

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