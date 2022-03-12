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Упал на территории РФ: ВСУ сбили еще один вражеский истребитель

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Упал на территории РФ: ВСУ сбили еще один вражеский истребитель

Вооруженные Силы Украины сбили российский истребитель, который потом упал на территории Белгородской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

— Сегодня около 12 часов в Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель, – заявил Олег Синегубов.

Вражеский самолет удалось уничтожить нашим защитникам благодаря переносному зенитно-ракетному комплексу Stinger.

— Истребитель оккупантов задымился и упал на территории Белгородской области РФ. Наши Вооруженные Силы Украины держат оборону 24/7 уже 17-е сутки. Победа за нами! – подчеркнул Синегубов.

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Фото: Depositphotos

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