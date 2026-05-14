В ночь на 14 мая российские войска совершили массированную атаку на Киевскую область ракетами и ударными беспилотниками.

В результате атаки на Киевскую область 14 мая пострадали семь человек, повреждены жилые дома, предприятия и автомобили.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Атака на Киевскую область 14 мая: что известно

По словам Николая Калашника, по состоянию на утро последствия российской атаки зафиксировали в шести районах области.

В Бучанском районе из-за падения обломков произошел пожар складского здания и двух автомобилей.

В Обуховском районе повреждены три частных дома.

В Броварском районе повреждения получили три частных дома, автомобиль и одно из предприятий.

В Бориспольском районе повреждены многоэтажный дом, шесть автомобилей, предприятие, частный дом и хозяйственные постройки. Кроме того, здесь ранения получили пять человек. Мужчину 27 лет и женщину 56 лет с осколочными ранениями госпитализировали в больницу. Еще двум женщинам 37 и 20 лет и ребенку трех лет медики оказали помощь на месте.

В Фастовском районе получила повреждения многоэтажка, а в Белоцерковском — частный дом. Здесь пострадали две женщины 42 и 32 лет. Одна из них получила множественные посеченные раны обеих конечностей. У другой — состояние эмоционального шока и острая реакция на стресс. От госпитализации она отказалась после оказания медицинской помощи.

Сейчас в нескольких районах спасатели продолжают ликвидацию пожаров и фиксируют последствия атаки на Киевскую область 14 мая.

Напомним, в ночь на 14 мая оказался под массированной атакой Киев. Взрывы раздались сразу в нескольких районах столицы.

Наибольшие разрушения зафиксировали в Дарницком районе, где произошло попадание в многоэтажку и обрушились конструкции. Также повреждения были в Оболонском, Днепровском, Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 541-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

