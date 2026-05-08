Украинцы, лишившиеся своих домов из-за войны, по-прежнему сталкиваются с одной из самых острых проблем — отсутствием жилья. Наиболее сложной остается ситуация для внутренне перемещенных лиц, которые покинули временно оккупированные территории и не имеют возможности вернуться домой.

В то же время государство постепенно расширяет инструменты поддержки, и одним из ключевых решений стал запуск жилищных ваучеров в рамках обновленной программы єВідновлення.

Как получить ваучер на жилье для УБД ВПО, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Ваучер на жилье для УБД: кто может получить

В Украине с 1 мая стартовало бронирование средств по жилищным ваучерам для внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий.

Получить жилищный ваучер могут участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабной российской агрессии. Речь идет о гражданах, которым уже одобрили государственную помощь для решения жилищного вопроса.

Ваучер на жилье для ВПЛ: как оформить

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, государство уже заложило 6,6 млрд грн на реализацию программы. За эти средства планируется обеспечить жильем около 3,3 тыс. семей, лишившихся крова из-за оккупации.

В то же время в Кабмине признают, что количество людей, нуждающихся в помощи, значительно больше. Именно поэтому правительство продолжает работать над привлечением дополнительного финансирования, чтобы расширить программу и дать возможность большему количеству украинцев приобрести собственное жилье.

Как забронировать средства по ваучеру

Чтобы получить финансирование, переселенцам необходимо подать заявку через приложение Дія. После этого оператор программы Укрпочта проверяет наличие средств. Подробнее в видео здесь.

Если финансирование подтверждается, в течение пяти дней заявителю приходит уведомление об успешном бронировании.

После этого получатель помощи имеет 60 дней, чтобы использовать средства по назначению. Деньги разрешено направить на приобретение квартиры или частного дома, инвестирование в строительство или внесение первого платежа по ипотечному кредиту.

Порядок предоставления финансирования формируется автоматически — в соответствии с датой и временем подачи заявки. Если человек не воспользовался забронированными средствами в течение двух месяцев, они возвращаются в систему и передаются следующему заявителю в очереди.

Сам жилищный ваучер действует в течение пяти лет с момента его внесения в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Документ гарантирует государственное финансирование приобретения жилья в пределах определенной суммы.

Ваучер на жилье для ВПЛ: когда будет

Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, в рамках государственной программы єВідновлення уже одобрено 3 296 заявлений на получение жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий. На реализацию этой помощи выделено 6,59 млрд грн.

Речь идет о поддержке для граждан со статусом участника боевых действий, а также людей с инвалидностью, полученной в результате войны.

Украинцам, которые подавали заявки на участие в программе, рекомендуют проверить уведомления в приложении Дія. Часть заявителей уже получила обновленный статус жилищного ваучера — “обратитесь к нотариусу”, что открывает возможность переходить непосредственно к оформлению покупки жилья.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, интерес к программе оказался чрезвычайно высоким. Только в течение первого часа после запуска бронирования граждане подали более 5 тысач обращений, а за два дня количество заявок приблизилось к 17 тысячам.

Чиновник также подчеркнул, что правительство продолжает работать над расширением финансирования программы. В частности, планируется привлечь около 3,9 млрд грн от Банка развития Совета Европы. По словам Кулебы, главная задача государства сейчас — максимально быстро направить эти средства на обеспечение жильем украинцев, потерявших свои дома из-за войны.

Как работает очередь на бронирование ваучеров на жилье для УБД

После того как заявитель подает заявку на резервирование финансирования, система автоматически вносит ее в электронную очередь. Приоритет определяется не вручную, а исключительно по времени регистрации заявки — чем раньше человек подал заявку, тем выше будет его позиция в списке ожидания.

Далее программа проверяет, достаточно ли средств на счетах оператора Укрпочты для подтверждения бронирования. Если финансирование доступно, система автоматически согласовывает заявки в порядке их поступления, пока хватает имеющихся ресурсов. Таким образом, когда выдадут ваучер на жилье для УБД, зависит от финансирования.

Те заявки, для которых пока не хватило денег, не аннулируются — они остаются в электронной очереди и ожидают нового финансирования или возврата неиспользованных сумм от других участников программы.

В случае, если заявитель не воспользовался забронированными средствами в течение 60 дней, резерв отменяется автоматически. Деньги возвращаются на счет оператора программы и перераспределяются между следующими людьми в очереди.

После потери бронирования человек не лишается права на участие в программе. Он может повторно подать заявку, однако в таком случае система сформирует его место в очереди уже по новой дате и времени обращения.

На что можно использовать жилищный ваучер

Полученные средства можно направить на:

приобретение квартиры или частного дома;

инвестирование в строительство жилья;

частичное погашение ипотеки или жилищного кредита.

Жилищный ваучер — это документ, подтверждающий гарантию государственного финансирования на приобретение жилья в пределах 2 млн грн. Он формируется автоматически после принятия решения специальной комиссией, а информация о ваучере вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.