За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 060 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 14 мая 2026 года

личного состава — около 1 345 240 (+1 060) человек,

танков — 11 931 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 24 557 (+3) ед,

артиллерийских систем — 42 053 (+68) ед,

РСЗО — 1 787 (+1) ед,

средств ПВО — 1 379 (+3) ед,

самолетов — 435 ед,

вертолетов — 352 ед,

наземных робототехнических комплексов — 1 381 (+6) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 289 678 (+2 319) ед,

крылатых ракет — 4 585 ед,

кораблей/катеров — 33 ед,

подводных лодок — 2 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 96 355 (+213) ед,

специальной техники — 4 183 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 541-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

