Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 14 мая: ВСУ уничтожили 1 060 оккупантов и 68 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 060 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 14 мая 2026 года
- личного состава — около 1 345 240 (+1 060) человек,
- танков — 11 931 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 24 557 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 42 053 (+68) ед,
- РСЗО — 1 787 (+1) ед,
- средств ПВО — 1 379 (+3) ед,
- самолетов — 435 ед,
- вертолетов — 352 ед,
- наземных робототехнических комплексов — 1 381 (+6) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 289 678 (+2 319) ед,
- крылатых ракет — 4 585 ед,
- кораблей/катеров — 33 ед,
- подводных лодок — 2 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 96 355 (+213) ед,
- специальной техники — 4 183 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 541-е сутки.
