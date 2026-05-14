За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 187 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник совершил 55 авиационных ударов, сбросил 178 управляемых авиабомб.

Сейчас смотрят

Кроме того, привлек для поражения 6 392 дроны-камикадзе и совершил 2 638 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 541-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.