Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 14 мая 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 187 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник совершил 55 авиационных ударов, сбросил 178 управляемых авиабомб.
Кроме того, привлек для поражения 6 392 дроны-камикадзе и совершил 2 638 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 541-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
