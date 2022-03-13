В городе Попасная Луганской области российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Стоит отметить, что официально украинские власти не подтвердили использование российской армией фосфорных бомб. Что касается опубликованного видео, то неизвестно, где и когда оно было сделано.

— Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли Brennende Zwiebel. Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары. Асвабадители во всей красе. Скот. Не люди, – заявил Алексей Белошицкий.

Фосфорные бомбы — тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Применение таких боеприпасов запрещено во всем мире.

При попадании на кожу человека горящий белый фосфор вызывает тяжелые ожоги. Белый фосфор является ядовитым, смертельная доза для человека составляет 0,05-0,15 грамм.