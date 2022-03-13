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Факти / Надзвичайні події

На Луганщині ворог застосував фосфорні боєприпаси – Білошицький

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
На Луганщині ворог застосував фосфорні боєприпаси – Білошицький

У місті Попасна Луганської області російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси.

Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Варто зауважити, що офіційно українська влада не підтвердила використання російською армією фосфорних бомб. Щодо опублікованих відео, то достеменно невідомо, де та коли воно було зроблене.

– Попасна. Застосування фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила. Це те, що фашисти називали Brennende Zwiebel. Це те, що рашисти зараз випускають по наших містам. Неймовірні страждання і пожежі. Асвабадітєлі в усій красі. Скоти. Не люди, – заявив Олексій Білошицький.

Фосфорні бомби – тип запальних боєприпасів, споряджених білим фосфором. Застосування таких боєприпасів заборонене у всьому світі.

При попаданні на шкіру людини білий фосфор викликає важкі опіки. Білий фосфор отруйний, смертельна доза людини становить 0,05-0,15 грам.

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