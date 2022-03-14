В МВД рассказали обстоятельства смерти американского журналиста Брента Рено

В МВД прокомментировали убийство американского журналиста Рено Брента и ранение еще одного журналиста Хуана Диего Арредондо. Информацию предоставил советник главы МВД Вадим Денисенко.

— Вчера, 13 марта, около 13.30-13.40 два журналиста издания The Times приехали к взорванному мосту возле Ирпеня, который расположен между селом Романкив и Ирпенем, — сказал Денисенко.

Целью журналистов были съемки военных действий Российской Федерации на территории Украины.

— Они перешли через мост на противоположную сторону и направились в направлении города Ирпень. Вскоре к ним подошел водитель автомобиля Лада зеленого цвета и предложил сопровождать их по городу, а именно к другому взорванному мосту, который они искали. Корреспонденты на это согласились. Сев в авто, они направились к улице Соборная в ближайший жилой квартал Есенин. Остановившись на проезжей части, начали фотографировать уничтоженные дома ЖК и близлежащую территорию.

По словам Денисенко, через несколько минут появились два человека в военной зеленой форме — представители РФ. Они были с автоматами в руках и произвели два предупредительных выстрела вверх.

Далее водитель в авто среагировал на выстрелы и резко развернулся в обратном направлении, а люди в военной форме автоматической очередью начали обстреливать транспортное средство.

— При обстреле журналист Рено Брент от полученных ранений скончался на месте. Он получил огнестрельное ранение в голову. Другой журналист – Хуан Диего Арредондо получил огнестрельное ранение. Ему предоставляется сейчас помощь в больнице Охматдет в Киеве. Никаких угроз его жизни, как извещают врачи, нет.

Денисенко отметил, что поскольку автомобиль, на котором передвигались журналисты, получил технические повреждения, то они пересели в другой и переложили туда труп. Этот автомобиль доставил их в село Романовка. В дальнейшем в каретах скорой помощи пострадавших доставили в Киев.