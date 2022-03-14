В МВС розповіли обставини смерті американського журналіста Брента Рено

В МВС прокоментували вбивство американського журналіста Рено Брента та поранення ще одного журналіста Хуана Дієго Арредондо. Інформацію надав радник голови МВС Вадим Денисенко.

— Вчора, 13 березня, близько 13.30-13.40 два журналісти видання The Times приїхали до підірваного мосту біля Ірпеня, який розташований між селом Романків та містом Ірпінь, – сказав Денисенко.

Метою журналістів було фільмування воєнних дій Російської Федерації на території України.

— Вони перейшли через міст на протилежний бік та попрямували у напрямку міста Ірпінь. Згодом до них підійшов водій автомобіля Лада зеленого кольору та запропонував супроводжувати їх по місту, а саме до іншого підірваного мосту, який вони шукали. Кореспонденти на це погодилися. Сівши в авто, вони попрямували до вулиці Соборна до найближчого житлового кварталу Єсєнін. Зупинившись на проїжджій частині, почали фотографувати знищені будинки ЖК та прилеглу територію.

За словами Денисенка, через декілька хвилин з’явилося двоє осіб у військовій зеленій формі – представники РФ. Вони були з автоматами в руках та зробили два попереджувальні постріли угору.

Далі водій в авто зреагував на постріли та різко розвернувся у зворотному напрямку, а люди у військовій формі автоматичними чергами почали обстрілювати транспортний засіб.

— Під час обстрілу журналіст Рено Брент від отриманих поранень помер на місці. Він отримав вогнепальне поранення в голову. Інший журналіст – Хуан Дієго Арредондо отримав вогнепальне поранення. Йому надається зараз допомога в лікарні Охматдит у Києві. Ніяких загроз його життю, як сповіщають лікарі, немає.

Денисенко зазначив, що оскільки автомобіль, яким пересувалися журналісти, зазнав технічних пошкоджень, то вони пересіли в інший та переклали туди труп. Це авто доставило їх до села Романівка. В подальшому каретами швидкої допомоги потерпілих доставили до Києва.