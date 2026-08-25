Встреча в День Независимости: Ротару и Перман заинтриговали общим фото из Киева
- София Ротару впервые за долгое время показалась на публике.
- Она провела встречу с известным концертным организатором Сергеем Перманом.
Певица София Ротару напомнила о себе в День Независимости Украины.
24 августа 79-летнюю артистку посетил известный продюсер и концертный организатор Сергей Перман.
Об этом Перман сообщил на своей странице в Instagram.
Ротару и Перман встретились в Киеве: что известно
Сергей Перман обнародовал в своих соцсетях теплое и редкое селфи с Софией Ротару. На фото они позируют перед зеркалом – продюсер нежно обнимает артистку, а София Михайловна искренне улыбается на камеру.
– Очаровательная! 24.08.2026. Киев, — кратко подписал фотографию Сергей Перман, не раскрывая деталей встречи.
В комментариях под постом загорелись бурные обсуждения.
Поскольку Перман годами занимается организацией масштабных шоу, поклонники предположили, что визит может намекать на возвращение Ротару на сцену и подготовку первого за долгое время выступления.
Пользователи засыпали певицу комплиментами касательно ее вида и выразили свое желание по поводу проведения возможного будущего концерта.
- Самая красивая женщина в мире! Здоровья и долгих лет жизни!
- Я слишком скучаю по ней, Боже!! Этого не может быть, пожалуйста, скажите мне, что она вернется на сцену.
- Верните Софию Ротару на сцену, очень скучаем и любим!
- Ого, супер смотрится Софья Михайловна! Всем мира и добра.
- Сергей, скажите, что вы разговаривали с Софией Михайловной о предстоящем концерте во Дворце Украины.
- Готов купить билеты!
- Вау! Какая потрясающая София Михайловна! Когда видишь ее улыбку, на душе сразу становится светло и тепло! Спасибо за эту возможность!
Пока официальной подтвержденной информации о предстоящем концерте Софии Ротару нет.
Ранее София Ротару вышла на связь и показала свежее фото в вышитой рубашке в день своего 79-летия.
Напомним, что после начала полномасштабного вторжения София Ротару почти полностью исчезла из публичного пространства: она не дает интервью и не появляется на светских событиях.