Певица София Ротару напомнила о себе в День Независимости Украины.

24 августа 79-летнюю артистку посетил известный продюсер и концертный организатор Сергей Перман.

Об этом Перман сообщил на своей странице в Instagram.

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Сергей Перман обнародовал в своих соцсетях теплое и редкое селфи с Софией Ротару. На фото они позируют перед зеркалом – продюсер нежно обнимает артистку, а София Михайловна искренне улыбается на камеру.

– Очаровательная! 24.08.2026. Киев, — кратко подписал фотографию Сергей Перман, не раскрывая деталей встречи.

В комментариях под постом загорелись бурные обсуждения.

Поскольку Перман годами занимается организацией масштабных шоу, поклонники предположили, что визит может намекать на возвращение Ротару на сцену и подготовку первого за долгое время выступления.

Пользователи засыпали певицу комплиментами касательно ее вида и выразили свое желание по поводу проведения возможного будущего концерта.

Самая красивая женщина в мире! Здоровья и долгих лет жизни!

Я слишком скучаю по ней, Боже!! Этого не может быть, пожалуйста, скажите мне, что она вернется на сцену.

Верните Софию Ротару на сцену, очень скучаем и любим!

Ого, супер смотрится Софья Михайловна! Всем мира и добра.

Сергей, скажите, что вы разговаривали с Софией Михайловной о предстоящем концерте во Дворце Украины.

Готов купить билеты!

Вау! Какая потрясающая София Михайловна! Когда видишь ее улыбку, на душе сразу становится светло и тепло! Спасибо за эту возможность!

Пока официальной подтвержденной информации о предстоящем концерте Софии Ротару нет.

Ранее София Ротару вышла на связь и показала свежее фото в вышитой рубашке в день своего 79-летия.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения София Ротару почти полностью исчезла из публичного пространства: она не дает интервью и не появляется на светских событиях.

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