Враг обстрелял Подольский район в Киеве – снаряды разрушили частные дома

Российские оккупанты обстреляли Подольский район Киева. Снаряды попали в несколько частных домов.

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.

– Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики. Возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. В настоящее время пострадавших не обнаружили, — заявил Кличко.

В ГСЧС добавили, что в результате вражеского обстрела возгорание произошло в трех жилых домах.

— Спасатели обнаружили отдельные очаги возгорания из-за попадания обломков снаряда в три отдельно стоящих жилых дома. В 18.34 спасатели локализовали пожар на общей площади 150 кв. м, и в 18.42 – ликвидировали, – заявили в пресс-службе ГСЧС.