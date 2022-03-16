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Факти / Надзвичайні події

Ворог обстріляв Подільський район у Києві – снаряди зруйнували приватні будинки

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Ворог обстріляв Подільський район у Києві – снаряди зруйнували приватні будинки

Російські окупанти обстріляли Подільський район Києва. Снаряди влучили у кілька приватних будинків.

Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

– Увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі. На місці працюють рятувальники та медики. Загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають. На цей час постраждалих не виявили, – заявив Кличко.

У ДСНС додали, що в результаті ворожого обстрілу загоряння сталося у трьох житлових будинках.

– Рятувальники виявили окремі осередки займання через потрапляння уламків снаряду в три окремо розташовані житлові будинки. О 18.34 рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 150 кв. м та о 18.42 – ліквідували, – заявили у пресслужбі ДСНС.

Ворог обстріляв Подільський район у Києві – снаряди зруйнували приватні будинки / 5 фотографий

 

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