Ворог обстріляв Подільський район у Києві – снаряди зруйнували приватні будинки

Російські окупанти обстріляли Подільський район Києва. Снаряди влучили у кілька приватних будинків.

Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

– Увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі. На місці працюють рятувальники та медики. Загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають. На цей час постраждалих не виявили, – заявив Кличко.

У ДСНС додали, що в результаті ворожого обстрілу загоряння сталося у трьох житлових будинках.

– Рятувальники виявили окремі осередки займання через потрапляння уламків снаряду в три окремо розташовані житлові будинки. О 18.34 рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 150 кв. м та о 18.42 – ліквідували, – заявили у пресслужбі ДСНС.