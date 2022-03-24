Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
121 детей
Ранили Ранили
>167 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Происшествия

Возле ЧАЭС не могут полностью потушить пожары: в Киеве увеличена концентрация цезия

Юля Захарченко редактор ленты
чорнобильська аес

Возле Чернобыльской атомной электростанции вспыхнули пожары, которые до сих пор не удается полностью потушить. В Киеве и на западной территории поблизости Чернобыля зафиксировали незначительное увеличение концентрации цезия.

Об этом сообщило Международное агентство ядерной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на украинского ядерного регулятора ГИЯРУ.

В киевском воздухе зарегистрировано незначительное увеличение концентрации цезия, уровень которого не вызывает серьезных радиологических проблем. Это произошло из-за лесных пожаров возле Чернобыльской АЭС.

— Регулирующий орган Украины проинформировал МАГАТЭ, что вблизи Чернобыльской АЭС пытаются потушить лесные пожары. Пожарная команда Чернобыля ликвидировала четыре пожара, но другие продолжаются, — говорится в сообщении.

По данным Международного агентства ядерной энергии, местная пожарная станция пока не имеет доступа к сети и использует дизельные генераторы питания, для которых требуется топливо.

Российские войска захватили ЧАЭС 24 февраля, а ЗАЭС – с 4 марта. Украина неоднократно указывала на угрозу ядерной безопасности Европе и миру, которую создает агрессивными действиями вражеская армия на ядерных объектах. Украина призвала международное сообщество принять действенные меры и закрыть небо.

Читайте
В Энергоатоме рассказали, чем опасен пожар на захваченной РФ Запорожской АЭС

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка