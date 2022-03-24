Возле ЧАЭС не могут полностью потушить пожары: в Киеве увеличена концентрация цезия

Возле Чернобыльской атомной электростанции вспыхнули пожары, которые до сих пор не удается полностью потушить. В Киеве и на западной территории поблизости Чернобыля зафиксировали незначительное увеличение концентрации цезия.

Об этом сообщило Международное агентство ядерной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на украинского ядерного регулятора ГИЯРУ.

В киевском воздухе зарегистрировано незначительное увеличение концентрации цезия, уровень которого не вызывает серьезных радиологических проблем. Это произошло из-за лесных пожаров возле Чернобыльской АЭС.

— Регулирующий орган Украины проинформировал МАГАТЭ, что вблизи Чернобыльской АЭС пытаются потушить лесные пожары. Пожарная команда Чернобыля ликвидировала четыре пожара, но другие продолжаются, — говорится в сообщении.

По данным Международного агентства ядерной энергии, местная пожарная станция пока не имеет доступа к сети и использует дизельные генераторы питания, для которых требуется топливо.

Российские войска захватили ЧАЭС 24 февраля, а ЗАЭС – с 4 марта. Украина неоднократно указывала на угрозу ядерной безопасности Европе и миру, которую создает агрессивными действиями вражеская армия на ядерных объектах. Украина призвала международное сообщество принять действенные меры и закрыть небо.