Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 28 день війни
Вбили Вбили
121 дітей
Поранили Поранили
>167 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Надзвичайні події

Біля ЧАЕС не можуть повністю загасити пожежі: у Києві збільшена концентрація цезію

Юля Захарченко редакторка стрічки
чорнобильська аес

Біля Чорнобильської атомної електростанції спалахнули пожежі, які досі не вдається повністю загасити. У Києві та на західній території поблизу Чорнобиля зафіксували незначне збільшення концентрації цезію.

Про це повідомило Міжнародне агентство ядерної енергії (МАГАТЕ) із посиланням на українського ядерного регулятора ГІЯРУ.

У київському повітрі зареєстровано незначне збільшення концентрації цезію, рівень якого не викликає серйозних радіологічних проблем. Це сталося через лісові пожежі біля Чорнобильської АЕС.

– Регулювальний орган України поінформував МАГАТЕ, що поблизу Чорнобильської АЕС намагаються загасити лісові пожежі. Пожежна команда Чорнобиля ліквідувала чотири пожежі, але інші ще продовжуються, – йдеться у повідомленні.

За даними Міжнародного агентства ядерної енергії, місцева пожежна станція поки що не має доступу до мережі та використовує дизельні генератори для живлення, для якого потрібно паливо.

Російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а ЗАЕС – з 4 березня. Україна неодноразово вказувала на загрозу ядерної безпеки Європі та світі, яку створює агресивними діями ворожа армія на ядерних об’єктах. Україна закликала міжнародне співтовариство вжити дієвих заходів та закрити небо.

Читайте
В Енергоатомі розповіли, чим небезпечна пожежа на захопленій РФ Запорізькій АЕС

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка