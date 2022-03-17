Вероятность пожара на Запорожской АЭС остается, однако риски вызвать реальную радиационную аварию достаточно низкие.

Об этом в одном из интервью заявил исполняющий обязанности главы Энергоатома Петр Котин. Он также пояснил, чем может быть опаснен пожар на атомной электростанции.

Одним из уязвимых мест, по словам руководителя Энергоатома, является система безопасности ядерного энергоблока.

– Пожар в помещениях, где находится система безопасности ядерного энергоблока, конечно, может привести к радиационной аварии. Но блок защищен. Он имеет глубокую систему защиты. Не так просто таким вот “обезьянам” прийти, начать стрелять по ядерному объекту и проломить все выстроенные барьеры, — подчеркнул Петр Котин.

Наиболее опасный для возгорания объект АЭС – это сухое хранилище отработанного ядерного топлива.

– Топливо находится в бетонных контейнерах, внутри оснащенных металлическими корзинами, – объяснил руководитель Энергоатома.

Он отметил, что угроза пожара возникнет только после прямого попадания в такие контейнеры.

Кроме того, вероятность масштабного пожара на атомном энергоблоке также зависит от того, как близко от топлива он начался.

Если это внешний пожар, он не будет иметь никаких радиационных последствий.