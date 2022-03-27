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В Красногоровке российские войска ударили по жилому сектору с РСЗО Торнадо

Юля Захарченко редактор ленты
В Красногоровке российские войска ударили по жилому сектору с РСЗО Торнадо

В городе Красногоровка в Донецкой области российско-оккупационные войска ударили по жилому сектору из реактивных систем залпового огня Торнадо-С, применив запрещенные кассетные боеприпасы.

По данным Министерства внутренних дел Украины, боеприпасы упали посреди улиц частного сектора. Сейчас полицейские отделили опасный участок.

Взрывотехники и спасатели обследуют территорию, ищут и обезвреживают кумулятивные боевые элементы.

В МВД спрогнозировали, что предварительно может потребоваться до 40 часов, чтобы самоустранить опасные боеприпасы. Поэтому запрещено находиться рядом с боевыми элементами – это может быть смертельно опасно.

Правоохранители призвали жителей города быть осторожными и ни в коем случае не подходить к боеприпасам или предметам, похожим на взрывоопасные.

В Донецкой области уже зафиксировали случаи травмирования людей из-за неосторожного поведения рядом с кассетными боеприпасами, отметили в МВД.

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Источник: МВД

Фото: МВД

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