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У Красногорівці російські війська вдарили по житловому сектору з РСЗВ Торнадо

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Красногорівці російські війська вдарили по житловому сектору з РСЗВ Торнадо

У місті Красногорівка у Донецькій області російсько-окупаційні війська вдарили по житловому сектору з реактивних систем залпового вогню Торнадо-С, застосувавши заборонені касетні боєприпаси.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору. Зараз поліцейські відділили небезпечну ділянку.

Вибухотехніки та рятувальники обстежують територію, шукають та знешкоджують бойові кумулятивні елементи.

У МВС спрогнозували, що попередньо може знадобитися до 40 годин, щоб самоліквідувати небезпечні боєприпаси. Тому заборонено перебувати поруч з бойовими елементами – це може бути смертельно небезпечно.

Правоохоронці закликали жителів міста бути обережними та ні з яких обставин не підходити до боєприпасів або предмети, схожі на вибухонебезпечні.

У Донецькій області вже зафіксували випадки травмування людей через необережну поведінку поруч з касетними боєприпасами, зазначили у МВС.

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Джерело: МВС

Фото: МВС

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