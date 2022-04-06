Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 42 день війни
Вбили Вбили
167 дітей
Поранили Поранили
>279 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 417 дорослих
Факти / Надзвичайні події

У Вугледарі під ворожий обстріл потрапив пункт роздачі допомоги: є загиблі

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Вугледарі під ворожий обстріл потрапив пункт роздачі допомоги: є загиблі

Сьогодні у місті Вугледар Донецької області російський ворог підступно обстріляв пункт видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, окупанти завдали удару із реактивної артилерії. На цей час відомо про двох загиблих та п’ятьох поранених.

Правоохоронні органи документують вчинення Російською Федерацією ще одного воєнного злочину на території України.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео артудару російських військових по дитячій лікарні у місті. На відео видно, як снаряд потрапив в один з автомобілів швидкої допомоги.

Фото: Павло Кириленко

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка