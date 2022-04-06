Сьогодні у місті Вугледар Донецької області російський ворог підступно обстріляв пункт видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, окупанти завдали удару із реактивної артилерії. На цей час відомо про двох загиблих та п’ятьох поранених.

Правоохоронні органи документують вчинення Російською Федерацією ще одного воєнного злочину на території України.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео артудару російських військових по дитячій лікарні у місті. На відео видно, як снаряд потрапив в один з автомобілів швидкої допомоги.

Фото: Павло Кириленко