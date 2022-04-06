Ночью 6 апреля российский враг нанес около 27 ударов разными видами вооружения по жилым кварталам Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, такими хаотическими обстрелами гражданской инфраструктуры оккупанты хотят деморализовать украинский народ.

Олег Синегубов также сообщил, что Вооруженные силы Украины крепко держат свои позиции. Сегодня продолжаются активные бои в направлении Изюма. Оккупанты пытаются прорываться, но наши военные их сдерживают, поэтому враг несет большие потери.

Кроме того, в районе Изюма производится эвакуация населения.

— Отдельно хочу обратиться к жителям Харьковской области: не трогайте неразорвавшиеся снаряды. Не пытайтесь их переносить, ликвидировать своими силами и т.д. Как только вы увидели боеприпас — звоните по телефону 101. Также просим не игнорировать сигналы тревоги и сразу прятаться в укрытие, — подчеркнул глава ОВА.

В ГСЧС сообщили, что из-за вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова произошли пожары. Самый большой пожар возник во вспомогательном здании одного из харьковских вузов. Огонь охватил площадь около 600 кв.