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Факты / Происшествия

63-летний винничанин устроил стрельбу по коммунальщикам и полиции, ему грозит пожизненное

Наташа Тарчевська редактор ленты
63-летний винничанин устроил стрельбу по коммунальщикам и полиции, ему грозит пожизненное

В Виннице задержали 63-летнего мужчину, устроившего стрельбу во дворе своего дома. Будучи пьяным, он из охотничьего ружья пытался подстрелить работников коммунальной службы.

Инцидент произошел 10 апреля. В полицию позвонил один из соседей подозреваемого, который стал свидетелем стрельбы.

Когда на место происшествия прибыли бойцы КОРД, 63-летний мужчина уже успел закрыться в собственной квартире. Уже во время попытки задержания он схватил ружье и выстрелил в одного из правоохранителей.

Свои действия 63-летний винничанин прокомментировать не смог, однако, объясняя, откуда у него оружие, заявил, что он охотник.

63-летний винничанин устроил стрельбу по коммунальщикам и полиции, ему грозит пожизненное / 4 фотографии

— Охотничье ружье, из которого правонарушитель стрелял, изъято. Следователи устанавливают законность пользования оружием задержанным, — говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство во время военного положения) УК Украины. За содеянное мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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