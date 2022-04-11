У Вінниці затримали 63-річного чоловіка, який влаштував стрільбу у дворі свого будинку. Перебуваючи напідпитку, він з мисливської рушниці намагався підстрелити працівників комунальної служби.

Інцидент стався 10 квітня. До поліції зателефонував один із сусідів підозрюваного, який став свідком стрілянини.

Коли на місце події прибули бійці КОРД, 63-річний чоловік вже встиг зачинитися у власній квартирі. Вже під час спроби затримання він схопив рушницю та вистрілив в одного із правоохоронців.

Свої дії 63-річний вінничанин прокоментувати не зміг, однак, пояснюючи, звідки у нього зброя, заявив, що він мисливець.

63-річний вінничанин влаштував стрілянину по комунальниках і поліції, йому загрожує довічне / 4 фотографии

– Мисливська рушниця, з якої правопорушник стріляв, вилучена. Слідчі встановлюють законність користування зброєю затриманим, – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство під час воєнного стану) КК України. За скоєне чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.