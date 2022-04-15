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Крейсер Москва догорает в Черном море — глава Одесской ОВА

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Крейсер Москва догорает в Черном море — глава Одесской ОВА

Российский ракетный крейсер Москва, подбитый украинскими ракетами, догорает в водах Черного моря.

Об этом заявил глава Одесской ОВ Максим Марченко.

– Хочу еще раз поделиться радостной новостью. Ракетный крейсер Москва догорает в Черном море. Спасибо ВМС за безупречную работу. Ждем новых метких попаданий по российским кораблям, — отметил он.

Что известно о подбитом крейсере Москва

24 февраля 2022 года российский ракетный крейсер Москва участвовал в атаке на остров Змеиный. Там именно этот корабль украинский пограничник послал на три буквы.

13 апреля глава Одесской ОВА заявил, что две ракеты Нептун попали в крейсер Москва.

Утром 14 апреля СМИ сообщили, что флагман Черноморского флота из-за тяжелых повреждений накренился на левый борт и затонул. Министерство обороны РФ заявило о пожаре на судне из-за детонации боезапаса. Пентагон признал, что военный корабль поврежден, но продолжает оставаться на плаву.

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Фото: Depositphotos

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