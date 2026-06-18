Президент США Дональд Трамп поддерживает наращивание санкционного и политического давления на Россию для завершения войны против Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время открытия заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Зеленский об усилении давления на РФ

По словам президента Украины, во время саммита G7 во Франции состоялись переговоры со всеми ключевыми партнерами, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

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Зеленский отметил, что американский лидер поддерживает усиление международного давления на Москву как инструмент для завершения войны.

— Президент Соединенных Штатов очень четкий по наращиванию давления на Россию, чтобы закончить эту ужасную войну, которую Россия принесла против Украины и всей Европы. И это также общая позиция всех лидеров Семерки, — заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина и партнеры уже имеют достаточно инструментов, чтобы заставить Россию перейти к дипломатическому урегулированию.

— Мы благодарны за это единство. У нас есть инструменты, и они достаточно сильны, чтобы поставить Россию на путь, когда дипломатия станет единственным выбором, — добавил президент.

Также Зеленский заявил, что Украина продолжает отвечать на российские атаки, в частности путем ударов по российской инфраструктуре.

— И сегодня вы можете видеть один из таких ответов в Московском регионе утром. Поэтому наши дальнобойные санкции бьют по российским нефтяным объектам, НПЗ очень эффективно, — сказал он.

Президент добавил, что Россия уже сталкивается с проблемами обеспечения топливом и сокращением бюджетных поступлений, однако Кремль продолжает войну.

По словам Зеленского, сейчас Россия ежемесячно теряет не менее 30 тыс. военных убитыми и тяжело ранеными, а с укреплением украинских оборонных возможностей эти потери могут расти.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита G7 смог убедить президента США Дональда Трампа поддержать совместную декларацию по Украине и дальнейшую поддержку Киева.

Во время закрытых переговоров лидеры G7 аргументировали необходимость поддержки Украины тем, что Россия не демонстрирует готовности к миру и все больше переходит к ударам по гражданским объектам.

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