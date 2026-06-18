Если рассматривать только официальную статистику Росстата, то кажется, что российская экономика успешно справляется с последствиями войны и санкций. Однако за сухими цифрами скрываются все более заметные проблемы.

Что известно об уровне инфляции в России и как это влияет на экономику страны-агрессора, Факты ICTV узнавали у экспертов.

Какой индекс инфляции в России

Росстат обнародовал данные по недельной инфляции в России. По данным российского ведомства, потребительские цены в России за неделю с 9 по 15 июня выросли на 0,15% после повышения на 0,20% неделей ранее.

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В мае годовой показатель инфляции замедлился до 5,31% с 5,58% месяцем ранее.

Центральный банк РФ прогнозирует, что по итогам 2026 года инфляция будет находиться в пределах 4,5-5,5%. Основными рисками роста цен регулятор называет увеличение дефицита российского бюджета и ухудшение перспектив мировой экономики на фоне геополитических конфликтов.

Однако эти цифры не полностью отражают реальное состояние российской экономики. По отдельным категориям товаров ситуация выглядит гораздо сложнее.

Бензин в России дорожает быстрее инфляции

Одним из главных показателей проблем в экономике России остается топливный рынок. По данным Росстата, средние цены на автомобильный бензин на российских АЗС в период с 9 по 15 июня выросли на 1,0% по сравнению с предыдущей неделей. Неделей ранее, со 2 по 8 июня, рост составил 0,9%.

Дизельное топливо за этот же период подорожало на 0,8% после роста на 0,9% неделей раньше.

Рост стоимости бензина зафиксирован в 78 регионах России. На 9,4% цены поднялись в Республике Тива, а в Чеченской Республике рост составил 8,0%.

В Москве бензин подорожал на 0,2%, а в Санкт-Петербурге стоимость фактически не поменялась.

По состоянию на 15 июня средняя цена бензина в России составила 69,11 рубля за литр против 68,45 рубля 8 июня.

С начала 2026 года розничная цена бензина в России выросла на 6,6% по сравнению с концом декабря 2025 года. Дизельное топливо подорожало на 5,7%.

Для сравнения, за весь 2025 год бензин в России подорожал на 10,78%, а в 2024 году цены на бензин выросли на 11,13%.

Россия тратит “подушку безопасности”

Недавно появилась информация от Кильского института мировой экономики о том, что Россия почти полностью использовала свои экономические резервы. По данным института, ликвидные активы Фонда национального благосостояния России сократились с 6,5% ВВП в начале полномасштабной войны до 1,8% в апреле 2026 года.

Но финансовые проблемы России становятся все более заметными. Уже за первые три месяца 2026 дефицит федерального бюджета РФ превысил весь годовой план, который закладывала власть. При этом доходы от продаж нефти и газа в первом квартале сократились на 45% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Более того, проблема для российской экономики уже не ограничивается лишь нехваткой денег в бюджете. Как отмечают авторы отчета, Кремль все чаще вынужден искать альтернативные способы финансирования войны. Деньги пытаются получить через государственные компании, банки и расширение кредитования.

Российская банковская система направляет все больше ресурсов в отрасли, связанные с военными расходами. Поэтому с начала полномасштабной войны значительно возрос корпоративный долг, что создает дополнительное давление на экономику страны.

Что происходит с экономикой России: мнение экономистов

Факты ICTV обратились к исполнительному директору Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, чтобы узнать, в каком состоянии сейчас находится российская экономика.

По словам эксперта, если сравнивать экономическую ситуацию в Украине и России, то они сегодня противоположны. Украина в значительной степени держится благодаря внешней финансовой поддержке партнеров.

Однако для рядового украинца, живущего в тыловом городе, уровень жизни за время полномасштабной войны изменился не слишком сильно. Конечно, часть людей испытала понижение уровня комфорта, однако кардинального падения благосостояния не произошло.

– В России ситуация другая. Москва продолжает финансировать войну в основном за счет собственных ресурсов. Однако такая модель имеет ограниченный запас прочности, ведь внутренние резервы не бесконечны и постепенно сокращаются, – отметил Пендзин.

Экономист подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения в Фонде национального благосостояния России было около $140 млрд. Сейчас, по его оценке, там осталось около $20 млрд, но ликвидность этих средств вызывает вопрос.

– Россия сможет продолжать войну, пока будет иметь финансовые возможности для этого. В значительной степени это будет зависеть от доходов от продажи нефти, а значит, от мировых цен на энергоносители. Пока нефтяные прибыли остаются высокими, Москва располагает дополнительным ресурсом для поддержки бюджета. Однако в случае падения цен на нефть проблемы российской экономики могут начать накапливаться гораздо быстрее, – подчеркнул экономист.

И это может случиться в ближайшее время, ведь США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании.

По словам Пендзина, последний визит Владимира Путина в Китай также не принес ожидаемого результата для российской экономики. Москва рассчитывала привлечь больше китайских инвестиций и получить дополнительную экономическую поддержку, однако этого не произошло.

Как отметил эксперт, одним из немногих доступных источников денег для российской власти остаются внутренние ресурсы, а именно средства на счетах российских граждан. Но население уже сняло значительное количество средств с собственных депозитных счетов.

Экономист Сергей Фурса в своих оценках отмечает, что российская экономика пока не находится на грани сиюминутного коллапса, однако постепенно теряет запас прочности.

По словам Фурсы, в начале полномасштабного вторжения многие аналитики ожидали значительно более сильного удара по российской экономике из-за санкций. Однако эти оценки не учли способность российских властей контролировать информационное пространство, адаптацию населения к ухудшению условий и высокие цены на нефть в 2022 году.

Именно дорогостоящие энергоносители позволили России получить значительные дополнительные доходы в первые годы войны.

По оценке Фурсы, последние полтора года Россия использовала Фонд национального благосостояния в качестве резервной копилки, накопленной за десятилетия высоких нефтяных доходов. Эти средства направлялись на поддержку бюджета и финансирование военных расходов.

Главная проблема для Москвы состоит в том, что экономика становится слабее с каждым годом. Дополнительный удар наносят и внутренние решения российских властей. Ограничение доступа в интернет, усиление контроля над цифровой сферой и вмешательство государства в бизнес-процессы постепенно снижают эффективность экономики.

Как объясняет Сергей Фурса, Россия не окажется завтра на грани экономического коллапса, но ее возможности постепенно сокращаются.

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