Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 725 млн фунтов стерлингов (€836 млн), который предусматривает передачу 150 тыс. беспилотников, более 350 ракет противовоздушной обороны и радаров до конца 2026 года.

Об этом сообщили в правительстве Великобритании.

Великобритания передаст Украине дроны, ракеты и радары: что известно

Новый пакет будет финансироваться через механизм Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) — кредитную программу для Украины, которая обеспечивается средствами от замороженных российских активов.

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В рамках помощи Украина до конца года получит 150 тыс. беспилотников, а также более 350 ракет для систем противовоздушной обороны и радиолокационных систем.

Речь идет, в частности, о легких многоцелевых ракетах и наземных радарах, которые должны усилить защиту украинского неба от российских воздушных атак.

В британском правительстве отметили, что новый пакет направлен не только на усиление оборонных возможностей Украины, но и на поддержку украинского производства в сфере оборонной промышленности.

Министр обороны Великобритании Дэн Джарвис, который сопредседательствует на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в Брюсселе, заявил, что эта помощь должна помочь защитить украинских гражданских.

— Этот пакет беспилотников, ракет ПВО и радаров поможет защитить невинных украинских граждан от шквала беспилотников и ракет Путина, — заявил Джарвис.

В Лондоне также отметили, что премьер-министр поручил усилить поддержку Украины по всем направлениям — от военного оборудования до энергетической поддержки и дополнительного давления на российскую военную машину.

Ранее правительство Нидерландов также объявило о новом пакете поддержки Украины на €500 млн.

Половину этой суммы — €250 млн — направят на развитие украинских дроновых возможностей и закупку беспилотников у нидерландских производителей.

Еще €250 млн Амстердам выделил в рамках американской программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), через которую для Украины закупают вооружение в соответствии с первоочередными потребностями Сил обороны.

Источник : Європейська правда

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